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З'явився рейтинг найкомфортніших міст світу
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Компанія Mercer опублікувала щорічний рейтинг найкомфортніших міст світу. Список очолила столиця Австрії – Відень. Це місто вже 10 років поспіль лідирує у рейтингу за рівнем якості життя. Раніше Відень став найкомфортнішим містом за версією The Economist.
Друге місце посів швейцарський Цюрих. Третю позицію поділяють Ванкувер (Канада), Мюнхен (Німеччина) і Окленд (Нова Зеландія).
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До десятки найкомфортніших міст увійшли також Дюссельдорф (Німеччина), Франкфурт (Німеччина), Копенгаген (Данія), Женева (Швейцарія) і Базель (Швейцарія).
Судячи з рейтингу, найкраще жити або в Німеччині, або у Швейцарії – у них найбільше міст з найвищим рівнем життя.
Київ в списку всього на 173 місці – між Кампалі в Уганді і Санкт-Петербургом у Росії. Всього експерти проаналізували 231 місто. Найменш комфортними для проживання виявилися Сана (Ємен), Бангі (Центральноафриканська Республіка) і Багдад (Ірак).
Перша двадцятка міст з найвищим рівнем життя:
1. Відень, Австрія
2. Цюрих, Швейцарія
3. Ванкувер, Канада
4. Мюнхен, Німеччина
5. Окленд, Нова Зеландія
6. Дюссельдорф, Німеччина
7. Франкфурт, Німеччина
8. Копенгаген, Данія
9. Женева, Швейцарія
10. Базель, Швейцарія
11. Сідней, Австралія
12. Амстердам, Нідерланди
13. Берлін, Німеччина
14. Берн, Швейцарія
15. Веллінгтон, Нова Зеландія
16. Торонто, Канада
17. Мельбурн, Австралія
18. Люксембург, Люксембург
19. Оттава, Канада
20. Гамбург, Німеччина
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