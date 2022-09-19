У мережу злили оновлене меню McDonald's: усі страви стануть дорожчими

McDonald's таки знову запрацює в Україні. Довгоочікуване відкриття ресторанів швидкого харчування відбудеться поетапно. Серед іншого, в інтернет уже злили і ймовірне нове меню та ціни на фірмові страви мережі.

Так, McDonald's оголосив про відкриття перших трьох ресторанів у Києві. Тим часом у мережі почали з'являтися фото можливого оновленого меню компанії. При цьому офіційного підтвердження йому немає.

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Як видно з фото, ціни на улюблені бургери й не лише помітно зросли. Якщо до війни звичайний чізбургер коштував близько 35 гривень, то зараз за такий же чізбургер доведеться заплатити 52 гривні, а за гамбургер – 45 гривень.

Бургер "БігТейсті" раніше коштував 112 гривень, а зараз – 154 гривень. Зріс у ціні й "БігМак" – 92 гривні (69 гривень до 24 лютого). За велику Coca-cola, Sprite та Fanta (500 мілілітрів) будьте готові віддати 40 гривень.

Нове меню діятиме лише на основному прилавку, МакДрайві та МакЕкспресі з 09 по 21.00. Спочатку заклади працюватимуть на доставку, але з жовтня планують відчинити свої двері всім відвідувачам.

Дивіться повний перелік оновленого меню:

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