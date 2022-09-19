McDonald's відчиняється в Україні: коли та які заклади запрацюють

МакДональдз почне працювати з 20 вересня, але не всюди

McDonald's поступово повертається до звичної роботи в Україні. Вже відомо, заклади у якому місті запрацюють першими та як зміниться режим роботи.

Повернення McDonald's є доволі популярною темою в мережі упродовж останніх двох місяців, але дата відкриття ресторанів все ще залишалась таємницею. Проте глава відділу комунікацій українського McDonald's Алеся Муджирі на своїй сторінці у фейсбуці нарешті поділилась першими деталями.

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McDonald's розпочинає поетапне відкриття ресторанів із запуску McDelivery. 20 вересня відкриються перші три ресторани в Києві. Спершу заклади працюватимуть тільки на доставку, а зали, експрес-вікна та МакДрайв відкриються у жовтні, – повідомила вона.

Першими через доставку почнуть працювати три ресторани у Києві, а саме на проспекті Бажана 3, за вулицею Гришка 7, а також на проспекті Гагаріна 2. Загалом у столиці та у західних областях України поетапно відчинятимуться заклади упродовж найближчих двох місяців.

Спершу отримати замовлення можна буде тільки через послугу McDelivery, яку забезпечує партнер McDonald’s з доставки компанія Glovo. На початку жовтня ці ресторани відкриються для відвідувачів і можна буде скористатися послугою МакДрайв та експрес-вікнами. В інших містах також запуск закладів розпочнеться з доставки, а потім гості матимуть можливість самостійно завітати до ресторанів, – додала Муджирі.

Відзначається, що ресторани в нових умовах працюватимуть з 9:00 до 21:00 та будуть зачинятись на час повітряної тривоги. Також команда оперативно видаватиме оплачені замовлення, поки заморожуватиме робочі процеси на період перебування в укриттях.

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