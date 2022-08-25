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війна Спростовуємо фейки

Підвищення тарифів на комуналку: 3 фейки, які поширюють в мережі

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Чим зміняться під час війни тарифи на комуналку - фото 1
Чим зміняться під час війни тарифи на комуналку / Alex Perz on Unsplash

Чим ближчим стає опалювальний сезон, тим гострішим для українців стає питання комунальних тарифів. Тому в інтернеті почали з'являтись нові фейки щодо оплати комуналки під час війни.

У Центрі протидії дезінформації звернули увагу на те, що чимало громадян хвилюються через комунальні тарифи під час воєнного стану. На тлі цього побільшало фейкових припущень, які експерти вирішили спростувати.

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  • Фейк: Восени для населення підвищаться тарифи на тепло вдвічі!

Правда: Ні, Президент України Володимир Зеленський підписав Закон №2479-IX від 29.07.2022р., яким передбачається мораторій на підвищення тарифів на тепло для населення.

Підвищення тарифів на комуналку: 3 фейки, які поширюють в мережі - фото 512055
  • Фейк: Так, цей мораторій діє лише до кінця року, а потім "заплатите" за всі місяці!

Правда: Ні! Законом запроваджено мораторій протягом дії упродовж всього воєнного стану в Україні та шести місяців після місяця, у якому воєнний стан припинять або скасують. У цей час забороняється підвищення тарифів для населення.

  • Фейк: А про постачання газу забули! Зараз все в "платіжку" включать.

Правда: Мораторій діє не лише на підняття тарифів за послуги на теплову енергію, постачання гарячої води та теплової енергії, а й на послуги з розподілу природного газу.

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