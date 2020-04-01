У мережу "злили" ескізи оновленого Nissan X-Trail

Вигляд нового позашляховика Nissan X-Trail розсекретили до офіційної прем'єри. Щоправда, у мережу потрапили комп'ютерні моделі новинки. Повідомляється, що перші комп'ютерні зображення X-Trail з'явилися в базі бразильського патентного бюро.

Ескізи підтверджують дані про вигляд Nissan X-Trail, які раніше були отримані за допомогою шпигунських знімків. Новинка отримає дворівневу оптику і оновлені бампери. На патентних зображеннях також показали перероблену панель позашляховика.

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Відзначається, що інформації про силову установку немає навіть з непідтверджених джерел. Очікується вихід кількох гібридних версій.

Новинку четвертого покоління повинні були презентувати у квітні на автосалоні в Нью-Йорку. Захід було скасовано через коронавірус, а дебют позашляховика перенесли на кінець серпня.

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