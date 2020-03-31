Фанатам франшизи сподобається: Lego випустила Dodge Charger з Форсажу

Компанія Lego спільно з кінокомпанією Universal Pictures підготувала новинку: набір з Dodge Charger R / T 1970 року з серії фільмів "Форсаж". Культовий маслкар належав героєві Віна Дизеля Домініку Торетто.

Новий набір Lego Technic з'явиться у продажу 27 квітня і коштуватиме 100 доларів. Charger складається з 1077 деталей, досягає у довжину 40 сантиметрів, завширшки 17 сантиметрів, а у висоту – 11 сантиметрів.

І ще: Точна дерев'яна копія Toyota Land Cruiser підірвала мережу: відео

У іграшкової моделі відчиняється капот, під яким розташований мотор V8, а в багажнику заховані два балони системи упорскування закису азоту (NOS). Крім того, Charger з Lego оснащений стрибковим пристроєм і реалістичною підвіскою.

Нагадаємо, що у листопаді 2019 року на продаж виставили кастомний Dodge Charger Maximus зразка 1968 року з сьомої частини франшизи "Форсаж". У рух такий маслкар приводив 9,4-літровий двигун потужністю понад 2250 кінських сил.

Стосовно останньої частини "Форсажу", то її фанатам доведеться зачекати цілий рік на прем'єру нового дев'ятого фільму. Причина відкладення прокату стрічки на великих екранах – поширення коронавірусу. Оголошення про перенесення прем'єри з'явилося на офіційному акаунті Fast and Furious 9 у соцмережах. Зокрема, в публікації у твіттері вказується, що проєктом прийнято рішення перенести прем'єру на 2021 рік.

Читайте також: Класичну Alfa Romeo Giulia перетворять на карбоновий суперкар