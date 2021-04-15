У мережу виклали відео провального краш-тесту Renault Logan і Sandero Stepway

Організація Euro NCAP опублікувала відео проведених напередодні краш-тестів Dacia / Renault Logan і Sandero Stepway нового покоління. Обидва автомобілі отримали ідентичні незадовільні оцінки у рейтингу безпеки.

Під час краш-тестів Euro NCAP нові Logan і Sandero Stepway пройшли прямий лобовий удар, а також зіткнення з рухомим візком на швидкості 50 кілометрів на годину. Крім того, в автомобілів перевірили жорсткість конструкції бічної частини кузова під час бічних зіткнень об рухомий бар'єр з 50-процентним перекриттям, а також при ударі об стовп.

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За підсумками випробувань обидва автомобілі отримали ідентичні результати. Експерти оцінили безпеку дорослих пасажирів на 70 відсотків. Діти виявилися захищені на 72 відсотки. Електронні системи моделей здатні захистити в екстреній ситуації у 42 відсотках випадків, натомість для пішоходів Logan і Sandero Stepway нового покоління будуть безпечні усього на 41 відсоток.

Напередодні організація Euro NCAP поділилася попередніми даними про безпеку нових Renault Logan і Sandero Stepway. Фахівці відзначили скромне оснащення іномарок технологіями безпеки, назвавши їх комплектацію терміном "без надмірностей".

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