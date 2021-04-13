Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці

Експерти поділилися новим рейтингом автомобілів з пробігом. Ці машини найчастіше купують в Україні через їхню надійність.

Фахівці AutoRia повідомляють, що в березні 2021 року попит на автомобілі в Україні зріс, причому не тільки на нові машини, але і на вживані.

І ще: Коли автомобіль відкотився назад на світлофорі: хто винен у поширеній ДТП

Так, у перший місяць весни було продано 76 500 авто з пробігом. А ось місяцем раніше – в лютому – українці купили 63 000 автомобілів, в січні – 65 000 авто.

Найпопулярніші авто у березні 2021 року

Toyota RAV4 Kia Sportage Volkswagen Touareg Mercedes-Benz G-Class Hyundai Tucson Renault Megane Skoda Octavia A5 Audi A6 Ford Focus Toyota Camry.

Читайте також: У Києві продають броньований мікроавтобус Кернеса: фото