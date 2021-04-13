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Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці

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Найнадійніші вживані авто - фото 1
Найнадійніші вживані авто / daily-motor

Експерти поділилися новим рейтингом автомобілів з пробігом. Ці машини найчастіше купують в Україні через їхню надійність.

Фахівці AutoRia повідомляють, що в березні 2021 року попит на автомобілі в Україні зріс, причому не тільки на нові машини, але і на вживані.

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Так, у перший місяць весни було продано 76 500 авто з пробігом. А ось місяцем раніше – в лютому – українці купили 63 000 автомобілів, в січні – 65 000 авто.

Найпопулярніші авто у березні 2021 року

  1. Toyota RAV4
  2. Kia Sportage
  3. Volkswagen Touareg
  4. Mercedes-Benz G-Class
  5. Hyundai Tucson
  6. Renault Megane
  7. Skoda Octavia A5
  8. Audi A6
  9. Ford Focus
  10. Toyota Camry.
Свіжий рейтинг надійних вживаних машин: яким б/у авто найбільше довіряють українці - фото 455448

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