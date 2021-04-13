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Нові Renault Logan та Sandero Stepway провалили краш-тести Euro NCAP

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Renault Logan та Sandero Stepway засмутили експертів - фото 1
Renault Logan та Sandero Stepway засмутили експертів

Організація Euro NCAP провела чергову серію краш-тестів, під час яких експерти протестували Dacia / Renault Logan і Sandero Stepway нового покоління. За їх результатами обидва автомобілі отримали всього 2 зірки за безпеку.

Фахівці Euro NCAP провели краш-тести Dacia Logan і Sandero Stepway третьої генерації, прем'єра яких відбулася восени минулого року. Докладні деталі випробувань, пише Motor, з'являться у відкритому доступі завтра.

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А поки експерти поділилися попередніми даними про безпеку бюджетних моделей. За підсумками тестів Sandero Stepway і Logan заробили всього 2 зірки в європейському рейтингу. Фахівці відзначили скромне оснащення іномарок технологіями безпеки, назвавши їх комплектацію терміном "без надмірностей".

Нові Renault Logan та Sandero Stepway провалили краш-тести Euro NCAP - фото 455573

Експерти заявили, що технологія аварійного гальмування у Sandero Stepway і Logan виявилася примітивною. Система безпеки автомобілів не здатна відстежувати пересування пішоходів і велосипедистів, і розпізнає лише машини. Крім того, у бюджетних моделях відсутня функція утримання транспортного засобу в смузі, що негативно позначиться при різких маневрах на дорозі.

Водночас позитивну оцінку фахівців отримав помічник гальмування в аварійних ситуаціях. За словами експертів, електронний асистент водія міг би підвищити загальний рейтинг автомобілів до 4 зірок. Проте через відсутність інших систем безпеки Sandero Stepway і Logan не дотягли до позитивної оцінки.

Нові Renault Logan та Sandero Stepway провалили краш-тести Euro NCAP - фото 455572

У рамках проведених краш-тестів фахівці Euro NCAP провели випробування електричних Volkswagen ID.4 і Skoda Enyaq iV. На відміну від бюджетних Sandero Stepway і Logan, електрокари, завдяки міцним конструкціям кузовів, сучасним електронним асистентам водія, а також наявності фронтальних і бічних подушок безпеки отримали максимальну кількість балів.

У грудні минулого року європейська організація Euro NCAP провела серію краш-тестів, в яких перевірила на безпеку Land Rover Defender 110 нового покоління. Крім позашляховика, тести пройшли ще шість автомобілів: Audi A3, Kia Sorento, Isuzu D-Max, Seat Leon, Hyundai i10 і Honda e. Майже всі моделі виявилися "відмінниками".

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