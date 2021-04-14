Автопілот Ford BlueCruise дозволив водіям прибирати руки з керма

У другій половині 2021 року пікапи Ford F-150 й електричні кросовери Mustang Mach-E почнуть оснащувати трасовим автопілотом BlueCruise, який не вимагає постійно тримати руки на кермі. Виходу системи на ринок передували понад 800 тисяч кілометрів випробувань.

Трасовий автопілот Ford BlueCruise належить до систем другого рівня автономності. Він працює у зв'язці з комплексом Ford Co-Pilot360, тобто вимагає наявності адаптивного круїз-контролю, режиму утримання автомобіля у центрі смуги та функції розпізнавання дорожніх знаків, пише Motor1.

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При активному BlueCruise водій може прибирати руки з керма, але тільки на окремих ділянках автомагістралей, іменованих Hands-Free Blue Zones. Протяжність таких "блакитних зон" у Північній Америці зараз становить понад 160 тисяч кілометрів, і в найближчі роки це число як мінімум подвоїться.

Про в'їзд у "зону" водія буде попереджати синя індикація на приладовій панелі. Отримавши повідомлення, можна відпустити кермо, але поспати або почитати книгу не вийде – треба весь час дивитися на дорогу. Водій повинен бути готовий у будь-який момент взяти керування автомобілем на себе, і за цим стежить спеціальна інфрачервона камера на щитку приладів.

Запуску автопілота передувала інтенсивна програма випробувань, що отримала назву Mother of All Road Trips ("Мати усіх дорожніх поїздок"). За два місяці десять тестових машин (п'ять F-150 і п'ять Mustang Mach-E), оснащених BlueCruise, проїхали понад 170 тисяч кілометрів, відвідали 37 американських штатів і п'ять провінцій Канади. За словами розробників, умови водіння й особливості деяких магістралей неможливо відтворити у лабораторії, тому поїздка через весь континент – єдиний спосіб переконатися, що система безпечна.

Тепер BlueCruise почнуть встановлювати на Ford F-150 і Mustang Mach-E 2 021 модельного року. Пікапам з пакетом Ford Co-Pilot360 Active 2.0 Prep запропонують просто оновити софт – це обійдеться у 600 доларів. Повна вартість складе 600-1595 доларів за ПЗ і 995 доларів за "залізо". У кросоверів Mustang Mach-E у версіях CA Route 1, Premium і First Edition автопілот буде йти "в базі". Решті потрібно буде доплатити 600-3600 доларів.

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