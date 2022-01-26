У мережу виклали сценарій нового фільму про Людину-павука

Deadline опублікував 181 сторінку сценарію фільму "Людина-павук: Додому шляху нема" з Томом Голландом у головній ролі. Він з'явився у мережі у рамках серії Read the Screenplay.

Ознайомитись зі сценарієм, над яким працювали Кріс МакКенна й Ерік Соммерс, можна за цим посиланням.

Це цікаво: Ендрю Гарфілд зізнався, що готовий повернутися до ролі Людини-павука

За сюжетом у третьому фільмі про "Людину-павука" особистість Пітера Паркера стає відомою усім і він перестає бути героєм. Люди ненавидять його за вбивство Містеріо, а поліція намагається розслідувати справу. Щоб виправити ситуацію, головний герой йде до Доктора Стенджа, а той використовує заклинання і порушує просторово-часовий континуум. Тепер їм треба рятувати світ від апокаліпсиса.

Картина Джона Воттса стала не лише найкасовішим фільмом у прокаті з 2019 року, а й увійшла до десятки найкращих кінострічок світу, обігнавши "Титанік".

Напередодні ми розповідали, що на аукціоні Heritage Auctions продали єдину сторінку з коміксу-кросоверу Marvel Super-Heroes Secret Wars #8 за 3,36 млн доларів. Сторінку, про яку йдеться, намалював Майк Зек, відомий своїми роботами для Marvel Comics. Зек малював комікси про Капітана Америку, Карателя, Шан-Чі та інших супергероїв Marvel.

Раніше Deadline публікував сценарії "Дюни" Дені Вільньова та "Французького вісника" Веса Андерсона.

Читайте також: Том Голланд розповів, як знімали трюк з літаком для фільму Uncharted