Новий фільм про Людину-павука став лідером світового прокату у період пандемії

Супергеройський блокбастер "Людина-павук: Додому шляху нема" зараз можна переглянути у кінотеатрах. І саме він став першим фільмом, який зібрав понад $1 мільярд у світовому прокаті з початку пандемії коронавірусу.

Як повідомляє Deadline, фільм зібрав мільярдну касу за 12 днів, повторивши результат картини "Зоряні війни: Пробудження сили". Швидше вдалося досягти позначки $1 мільярд лише фільмам "Месники: Завершення" і "Месники: Війна нескінченності". Але ці фільми показували у часи до коронавірусу.

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До цього найкасовішим фільмом цього року був останній фільм бондіани "Не час помирати", який зібрав у світовому прокаті $774 мільйони.

Для студії Sony "Людина-павук: Додому шляху нема" стала найкасовішим фільмом компанії за всю її історію, без поправки на інфляцію, зазначає The Hollywood Reporter. Станом на п'ятницю у США картина принесла студії 405,5 мільйона доларів.

Людина-павук: Додому шляху нема, дивіться онлайн трейлер:

"Людина-павук: Додому шляху нема" вийшла 13 грудня у світі та 16 грудня в Україні. Він став 49-м фільмом в історії, який зібрав мільярд доларів у прокаті, і другим в історії франшизи про Людину-павука (після попередника "Людина-павук: Далеко від дому").

До слова, він у прокаті точно буде йти до 12 січня. Тож у вас усе ще є час глянути круту стрічку від Marvel!

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