На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Том Голланд розповів, як знімали трюк з літаком для фільму Uncharted
-
- 86
Довгоочікувана екранізація "Uncharted: Незвідане" нарешті дістанеться кінотеатрів 10 лютого. Автори картини готуються до релізу. Цими днями Том Голланд розповів, як знімали знамениту сцену з літаком.
Актор зізнався, що це була найскладніша зйомка за усю його кар'єру. А й справді, у трейлері ми змогли побачити те, від чого заворожувало подих.
Це цікаво: Фільм The Fallout: дивіться трейлер драми про підлітків, що пережили стрілянину у школі
38-секундний ролик, викладений на ютуб-канал Sony, демонструє не тільки кучерявого Тома Голланда, який описує свої емоції від зйомок сцени падіння з літака, а й саму сцену за кадром. Звичайно, падав актор не з реального авіалайнера, проте умови максимально наблизили до справжніх. Скриньки повісили на спеціальній конструкції, і Голланду доводилося чіплятися за них до останнього, зриваючись униз. Багато-багато разів.
Зйомки цієї сцени зайняли близько п'яти тижнів. Том Голланд зізнається, що йому справді було страшнувато через автентичність декорацій і небезпеку подальшого падіння. Тому фінальний результат виглядає цілком по-справжньому. Актор вважає, що це найскладніший трюк у всій його кар'єрі.
Ми ж рекомендуємо запасатися попкорном і чекати разом з нами світової прем'єр фільму "Uncharted: Незвідане" з Томом Голландом. Гарантуємо, вам сподобається!
Читайте також: Десь плаче один Девід Фінчер: у Китаї змінили фінал "Бійцівського клубу"
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
09:55Коли у сім'ї десять дітей: мама показала свої будні і підкорила TikTok
-
09:29Чому не можна нікому розповідати про свої плани
-
08:51Знайдіть котів: добірка фото, на які доведеться поглянути двічі
-
08:21Як подолати апатію: дієві та прості поради
-
Українська музика 2021 року: рейтинг ТОП 50 найкращих пісень від Радіо МАКСИМУМ
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
-
07:31Психологиня розповіла, як справитися зі стресом за лічені хвилини: проста вправа
-
07:12Google Pixel 6a: у мережі з'явилися характеристики й дата анонсу
- 25 січня
-
21:49Том Голланд розповів, як знімали трюк з літаком для фільму Uncharted
-
21:2126 січня 2022 – яке сьогодні свято: традиції, заборони і прикмети
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
20:19MINI перетворить старі моделі на електромобілі
-
19:54Кріштіану Роналду ризикує втратити чверть зарплати: до чого тут Ліга чемпіонів
-
З Днем народження: ТОП 75 привітань у віршах, прозі та смс українською
-
19:42Науковці виявили ген, який показує різницю роботи чоловічого і жіночого мозку
-
19:23У маленькій чорній сукні: Леді Гага вразила публіку новим образом
-
19:12Піноккіо: дивіться тизер мультфільму Гільєрмо дель Торо на Netflix
-
18:51Секретний рецепт ідеального класичного бісквіта
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
18:18Гороскоп на 26 січня 2022: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
17:52Спеціалісти назвали найкорисніший сезонний фрукт
-
17:41Як автомобілісти й мотоциклісти сприймають ситуацію на дорогах: цікаве дослідження
-
17:25Сердючка, Андрій П'ятов, Юрій Ткач: дивіться трейлер української комедії Велика прогулянка
-
17:11Samsung представила сканер відбитків пальців для кредитних карток
-
10:19Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 26 січня
-
07:49Місячний календар стрижок на лютий 2022: дні, коли стригти волосся
- 25 січня
-
20:50Занадто сексуальна для спортзалу: модель заінтригувала новими фото 18+
-
18:30Цінний непотріб: люди дивують фото знахідок серед викинутих речей
-
16:20Дивна, але екзотична: як змінювалася актриса Віра Фарміга – фото 18+
-
15:11На дороги України виїхали поліцейські автомобілі-фантоми: які порушення вони виявлятимуть
-
12:15Тіна Кароль святкує 37-річчя! Вгадай кліп зі співачкою за фото
-
09:15Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 25 січня
-
07:48Вихідні і свята у лютому 2022: календар робочих і вихідних днів в Україні
- 24 січня
-
21:495 ерогенних зон на жіночому тілі, які не варто оминати увагою
-
18:51Про що думав дизайнер: епічні фото інтер'єрів, до яких надто багато питань
-
14:00Нацвідбір на Євробачення 2022: оголошені учасники конкурсу в Україні
-
12:15Найгарячіші образи Міші Бартон за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
09:13Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 24 січня
-
07:49День ангела у лютому 2022: календар іменин, кого вітати цього місяця
- 23 січня
-
20:20Дівчина тижня: гаряча акторка серіалу "Ейфорія" Хлоя Черрі, яка виявилася ще й порнозіркою
-
17:49Найпошкодженіше авто та шахрайські схеми: чим жив ринок вживаних машин у 2021 році
-
15:52Чому йод важливий для здоров'я та у яких продуктах його знайти
-
12:15Найгарячіші образи Даутцен Крус за всю кар'єру: добірка фото іменинниці (18+)
-
10:23Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 23 січня
-
08:22Несподівані помилки, яких ми припускаємося під час схуднення
- 22 січня
-
21:49Психологи розповіли, скільки сексу потрібно чоловікові для щастя
-
18:51Як завдяки 1 фотографії дізнатися, що чоловік готовий до серйозних стосунків
-
12:16Цим знакам Зодіаку дуже пощастить наприкінці січня 2022 року
-
09:50Новини про коронавірус в Україні: скільки хворих на COVID-19 станом на 22 січня