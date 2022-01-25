Том Голланд розповів, як знімали трюк з літаком для фільму Uncharted

Довгоочікувана екранізація "Uncharted: Незвідане" нарешті дістанеться кінотеатрів 10 лютого. Автори картини готуються до релізу. Цими днями Том Голланд розповів, як знімали знамениту сцену з літаком.

Актор зізнався, що це була найскладніша зйомка за усю його кар'єру. А й справді, у трейлері ми змогли побачити те, від чого заворожувало подих.

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38-секундний ролик, викладений на ютуб-канал Sony, демонструє не тільки кучерявого Тома Голланда, який описує свої емоції від зйомок сцени падіння з літака, а й саму сцену за кадром. Звичайно, падав актор не з реального авіалайнера, проте умови максимально наблизили до справжніх. Скриньки повісили на спеціальній конструкції, і Голланду доводилося чіплятися за них до останнього, зриваючись униз. Багато-багато разів.

Зйомки цієї сцени зайняли близько п'яти тижнів. Том Голланд зізнається, що йому справді було страшнувато через автентичність декорацій і небезпеку подальшого падіння. Тому фінальний результат виглядає цілком по-справжньому. Актор вважає, що це найскладніший трюк у всій його кар'єрі.

Ми ж рекомендуємо запасатися попкорном і чекати разом з нами світової прем'єр фільму "Uncharted: Незвідане" з Томом Голландом. Гарантуємо, вам сподобається!

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