Ендрю Гарфілд зізнався, що готовий повернутися до ролі Людини-павука

Якщо ви досі не бачили фільм "Людина-павук: Додому шляху нема", то попереду на вас очікують спойлери. Тим, хто уже мав можливість насолодитися новинкою від Mervel, розповідаємо про амбіції Ендрю Гарфілда, який свого часу зіграв популярного супергероя.

Актор Ендрю Гарфілд заявив в інтерв'ю Variety, що готовий ще раз повернутися до ролі Людини-павука. Звичайно ж, якщо матиме таку можливість.

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Тобто, так, я безперечно готовий, якщо так буде потрібно. Пітер і Людина-павук – це персонаж, який служить загальному благу та робить ще багато чого. Це дуже чуйний хлопець із робітничого класу з Квінса, який знає, що таке боротьба та втрати, – сказав Гарфілд.

Актор додав, що якщо він матиме можливість "повернутись і розповісти ще одну історію" свого героя, йому потрібно буде запозичити деякі риси характеру у самого Пітера Паркера, щоб бути "дуже впевненим у собі".

Гарфілд також поділився враженнями від зйомок фільму "Людина-павук: Додому шляху нема", прем'єра якого відбулася у грудні.

Людина-павук: Додому шляху нема, дивіться онлайн трейлер фільму:

Я такий вдячний. Я просто дуже вдячний, що мені вдалося закрити незакінчені справи Пітера, якого я грав. Мені подобається цей персонаж, і я вдячний, що мені довелося працювати з цими чудовими акторами, чудовим режисером і Marvel разом із Sony. Це було таке радісне почуття завершеності. У мого Пітера залишалося так багато запитань без відповідей. Я мав повернутися і зцілити його, – розповів актор.

Ендрю розповів, що сцена в "Людині-павуку: Додому шляху нема", де він дивиться на головних персонажів фільму та каже їм, що любить їх – це імпровізація. За його словами, він сказав це щиро.

Актор зазначив, що під час зйомок було дуже весело, і часом здавалося, що це просто "троє хлопців-акторів, які тусуються разом".

"Людина-павук: Додому шляху нема" режисера Джона Уоттса стала найкасовішим проєктом Sony за весь час прокату в США. Крім того, картина стала першим фільмом, що зібрав понад $1 мільярд у світовому прокаті з початку пандемії коронавірусу.

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