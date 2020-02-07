У мережі з'явився промо-постер Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro

Авторитетний інсайдер під ніком Xiaomishka поділився у твіттері фотографією рекламного постера смартфонів Xiaomi Mi 10 і Mi 10 Pro, анонс яких очікується 13 лютого. Завдяки йому можна розгледіти, як виглядатимуть новинки китайської компанії.

Судячи з зображення, основною відмінністю Mi 10 Pro від звичайної версії стане наявність п'яти камер, замість чотирьох, проте, поки невідомо, яку роль відіграватиме цей датчик.

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Також на фотографії видно, що смартфони отримають вигнутий з боків дисплей з вирізом під селфі-камеру в лівому верхньому кутку. Крім цього, напис на постері підтверджує наявність чипсета Snapdragon 865, підтримку мереж 5G, можливість запису відео в 8K і 50-кратний гібридний зум.

Раніше глава Xiaomi показав можливості камери Mi10 Pro. Він опублікував кілька фотографій у соціальній мережі Weibo, знятих на Pro-версію смартфона. Фотографія була зроблена вдень ​​на території Пекіна, де випав сніг. Ніяких коментарів до знімка і тим більше характеристик камери пристрою Лю Вейбін не залишив. Варто враховувати, що при завантаженні в соціальну мережу якість фотографій не відповідає оригіналу, оскільки зображення піддаються компресії.

Нагадаємо, що перед тим у мережі з'явилися практично всі технічні характеристики смартфона Xiaomi Mi10 Pro. Відповідно до опублікованого китайськими джерелами скріншоту, флагманський смартфон на базі мобільної платформи Snapdragon 865 отримає 16 ГБ оперативної пам'яті – на сьогодні це рекордний показник для цієї категорії гаджетів. Обсяг вбудованого накопичувача у зазначеній модифікації складе 512 ГБ.

За даними інсайдерів, Xiaomi Mi10 Pro оснастять 6,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + з передбачуваною частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність основного сенсора камери смартфона складе 108 Мп – такий же датчик використовується у Mi Note10 і Mi Note10 Pro, але останній має додаткову лінзу для якіснішої зйомки нічних сцен. Чи буде ця технологія застосовуватися у моделях серії Mi10, поки невідомо.

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