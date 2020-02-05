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Глава Xiaomi показав можливості камери Mi10 Pro

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Xiaomi Mi10 Pro отримає основну камеру на 108 мегапікселів - фото 1
Xiaomi Mi10 Pro отримає основну камеру на 108 мегапікселів

Напередодні анонсу Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro президент компанії Лю Вейбін вирішив продемонструвати можливості основної камери новинки. Він опублікував кілька фотографій у соціальній мережі Weibo, знятих на Pro-версію смартфона.

Фотографія була зроблена вдень ​​на території Пекіна, де випав сніг. Ніяких коментарів до знімка і тим більше характеристик камери пристрою Лю Вейбін не залишив.

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Варто враховувати, що при завантаженні в соціальну мережу якість фотографій не відповідає оригіналу, оскільки зображення піддаються компресії.

Приклади фото, знятих на Xiaomi Mi10 Pro:

Глава Xiaomi показав можливості камери Mi10 Pro - фото 384248

Глава Xiaomi показав можливості камери Mi10 Pro - фото 384249

За даними інсайдерів, Xiaomi Mi10 і Mi10 Pro отримають 108-мегапіксельні основні камери. Згадка моделей Umi і Cmi, якими і є неанонсовані флагмани, була помічена в останній версії прошивки MIUI. Зокрема, цим пристроям був відкритий доступ до 108-мегапіксельного режиму штатного додатку "Галерея".

Якщо вірити інсайдерській інформації і заяві представників Xiaomi, що її смартфони стануть першим на платформі Snapdragon 865, то презентація новинок може відбутися у найближчі дні.

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Джерело: My Drivers
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