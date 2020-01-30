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Інсайдери назвали ключові характеристики смартфона Xiaomi Mi10 Pro

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Xiaomi Mi10 Pro отримає рекордну кількість оперативної пам'яті - фото 1
Xiaomi Mi10 Pro отримає рекордну кількість оперативної пам'яті

Передбачувані терміни релізу Xiaomi Mi10 Pro вже публікувалися представником компанії, але детальні характеристики флагманської моделі досі залишалися невідомими. Новий витік розкриває подробиці про ключові специфікації майбутньої новинки. Дізнайтесь, чим нас дивуватиме Xiaomi.

Відповідно до опублікованого китайськими джерелами скріншоту, флагманський смартфон на базі мобільної платформи Snapdragon 865 отримає 16 ГБ оперативної пам'яті – на сьогодні це рекордний показник для цієї категорії гаджетів. Обсяг вбудованого накопичувача у зазначеній модифікації складе 512 ГБ.

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За даними інсайдерів, Xiaomi Mi10 Pro оснастять 6,4-дюймовим дисплеєм з роздільною здатністю Full HD + з передбачуваною частотою оновлення 120 Гц. Роздільна здатність основного сенсора камери смартфона складе 108 Мп – такий же датчик використовується у Mi Note10 і Mi Note10 Pro, але останній має додаткову лінзу для якіснішої зйомки нічних сцен. Чи буде ця технологія застосовуватися у моделях серії Mi10, поки невідомо.

Інсайдери назвали ключові характеристики смартфона Xiaomi Mi10 Pro - фото 383115

За автономність відповідає вбудований акумулятор, місткість якого складе 5250 мАг. При цьому для гаджета уже сертифіковано зарядний пристрій потужністю 65 Вт. Очікується, що акумулятор заряджатиметься до 100% менше, ніж за 35 хвилин.

Ціна і точна дата презентації Xiaomi Mi10 Pro виробником ще не оголошені.

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Джерело: GSMarena
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