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Apple показала можливості нічної зйомки на iPhone 11

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Apple заохочує власників iPhone знімати більше вночі - фото 1
Apple заохочує власників iPhone знімати більше вночі

У січні Apple оголосила про проведення фотоконкурсу. Головна вимога до учасників – використання нічного режиму при зйомці на нові моделі iPhone. Щоб підкреслити можливості камери своїх гаджетів в умовах поганого освітлення, компанія опублікувала проморолик з демонстрацією роботи просунутої функції.

Відеоряд містить приклади нічної зйомки на iPhone 11, одна частина яких була продемонстрована під час презентації гаджета, інша – під час анонсу конкурсу Shot on iPhone Night Mode, прийом робіт на який закінчився 29 січня.

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Компанія демонструє роботу нового режиму на серії порівняльних фотографій, зроблених з одного ракурсу до і після активації алгоритму.

Робіть знімки, які виглядають більш природно, за допомогою нічного режиму в iPhone 11 і iPhone 11 Pro, – йдеться в описі відео.

Функція нічної зйомки дебютувала у лінійці смартфонів iPhone 11 й автоматично активується в додатку камери, коли датчики реєструють недостатню кількість освітленості в кадрі.

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Джерело: Appleinsider
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