У мережі з'явився пікантний флешмоб через груди прем'єр-міністерки Фінляндії: фото

Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін опинилася у центрі дискусій після того, як знялася для глянцевого журналу Trend в чорному піджаку з глибоким вирізом. Під час зйомок для глянцю політик одягнула піджак на оголене тіло.

Активні обговорення відвертої фотосесії прем'єр-міністерки Санни Марін з'явилися у мережі після того, як журнал опублікував фото політика в Instagram. Користувачі соцмереж відзначили, що подібні фотографії недоречні для людини, яка займає пост прем'єр-міністра країни.

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Водночас знайшлися й ті, хто вирішив заступитися за Марін. Вони стали публікувати власні фотографії в схожих піджаках, де наслідували знімки міністерки.

Незабаром в соцмережі з'явився хештег #imwithsanna ("Я з Санною"). З цим хештегом в Instagram було опубліковано уже понад 1500 постів на підтримку прем'єра Фінляндії і ця кількість стрімко зростає.

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