Найкрасивіша жінка світу позувала у бікіні біля океану

24-річна модель Белла Хадід похвалилася своїми ідеальними формами в крихітному бікіні. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що зараз знаменитість відпочиває на березі океану, де і відсвяткувала свій день народження.

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Белла не упускає можливості похвалитися своєю стрункою і підтягнутою фігурою, тому потішила шанувальників серією знімків, на яких позує на океані. Модель вибрала для фотосесії відвертий яскравий купальник, за допомогою якого вдало підкреслила свої пружні груди і сідниці.

Свій образ зірка доповнила великою кількістю браслетів і ланцюжків, а також рожевими сонцезахисними окулярами. Гарячі фотографії Белли викликали фурор в мережі, її пост за добу зібрав майже 2 мільйони лайків і безліч приємних коментарів. Гортайте галерею:

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