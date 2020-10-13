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Найкрасивіша жінка світу позувала у бікіні біля океану

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Белла Хадід - фото 1
Белла Хадід / instagram

24-річна модель Белла Хадід похвалилася своїми ідеальними формами в крихітному бікіні. Знімки зірка опублікувала на своїй сторінці в Instagram.

Відомо, що зараз знаменитість відпочиває на березі океану, де і відсвяткувала свій день народження.

І ще: Мода повертається: найкрасивіша жінка світу розбурхала гарячою зйомкою (фото, відео)

Белла не упускає можливості похвалитися своєю стрункою і підтягнутою фігурою, тому потішила шанувальників серією знімків, на яких позує на океані. Модель вибрала для фотосесії відвертий яскравий купальник, за допомогою якого вдало підкреслила свої пружні груди і сідниці.

Свій образ зірка доповнила великою кількістю браслетів і ланцюжків, а також рожевими сонцезахисними окулярами. Гарячі фотографії Белли викликали фурор в мережі, її пост за добу зібрав майже 2 мільйони лайків і безліч приємних коментарів. Гортайте галерею:

Це цікаво: Белла Хадід розбурхала мережу ідеальним тілом на гарячих знімках

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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