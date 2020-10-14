Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус День захисника України

Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото)

  • 56
Ріта Ора в прозорій сукні - фото 1
Ріта Ора в прозорій сукні

Поп-зірка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантні кадри у короткій та прозорій сукні на голе тіло. Ох ця зваблива мода!

29-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 16 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи чи прості будні.

І ще: Найкрасивіша жінка світу позувала у бікіні біля океану

Нещодавно білявка похизувалась своїм сексуальним образом, примірявши крихітну прозору сукню на голе тіло та накинувши на себе піджак. Коротеньку фотосесію Ріта влаштувала між відвідинами студії, але це не завадило фанатам засипати її компліментами та лайками.

Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото) - фото 430157

Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото) - фото 430158

Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото) - фото 430159

Джерело всіх фото: instagram.com/ritaora

Читайте також: Адель розчарувала фанатів чутками про роман з колишнім Ріанни, який її бив

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Як змінювалася найсексуальніша угорська модель Барбара Палвін: фото 18+
  • 09 жовтня, 16:55
  • 13369
З якими гаслами українські історичні постаті йшли б на вибори 2020: кумедна добірка
  • 12 жовтня, 19:35
  • 319
Простий тест на особистість: виберіть дім своєї мрії
  • 06 жовтня, 17:15
  • 31212
Загрузка...
Новини