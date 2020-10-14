Співачка Ріта Ора у крихітній прозорій сукні розбурхала мережу (фото)

Поп-зірка Ріта Ора знову опинилась у центрі уваги мережі через пікантні кадри у короткій та прозорій сукні на голе тіло. Ох ця зваблива мода!

29-річна англійська поп-співачка Ріта Ора встигає займатись не лише власною кар'єрою, а й веде профіль в соцмережі Instagram. Там за нею стежать понад 16 млн підписників, адже вона майже щодня ділиться карами з усього, що трапляється у її житті: зйомки, світські заходи чи прості будні.

І ще: Найкрасивіша жінка світу позувала у бікіні біля океану

Нещодавно білявка похизувалась своїм сексуальним образом, примірявши крихітну прозору сукню на голе тіло та накинувши на себе піджак. Коротеньку фотосесію Ріта влаштувала між відвідинами студії, але це не завадило фанатам засипати її компліментами та лайками.

Джерело всіх фото: instagram.com/ritaora

Читайте також: Адель розчарувала фанатів чутками про роман з колишнім Ріанни, який її бив