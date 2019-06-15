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У мережі з'явився перший тизер Porsche 718 Boxster Spyder

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Новинка від Porsche буде надзвичайно потужною - фото 1
Новинка від Porsche буде надзвичайно потужною

Завдяки шпигунським фоткам ми вже бачили закамуфльований Porsche 718 Boxster Spyder у всіх ракурсах, але тепер полегшений родстер став як ніколи близький до дебюту. Принаймні, на це натякає офіційний відеоролик.

Короткий фірмовий відеоролик стверджує, що "гряде буря" і як доказ демонструє Porsche 718 Boxster Spyder, що проноситься на величезній швидкості. Розглянути автомобіль неможливо, але відомо, що він отримає м'який складаний дах і обтічники за сидіннями.

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Інтер'єр автомобіля поки залишається загадкою, але він напевно виявиться вельми спартанським, враховуючи концепцію автомобіля. Можна очікувати багато деталей з вуглецевого волокна і, традиційно для полегшених Porsche, тканинні дверні ручки.

Звук мотора явно натякає на атмосферний опозитний мотор. Ймовірно, Spyder стане останньою моделлю з безнаддувним двигуном у лінійці Boxster. Коробка передач буде механічною, але в списку опцій з'явиться і "робот" PDK. Залишилося з'ясувати, що мали на увазі в Porsche, називаючи родстер в тизері "абсолютно ірраціональним".

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Джерело: motor
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