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Mercedes-Benz представив новий потужний кросовер

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Інтер'єр Mercedes-Benz GLB виконаний в стилі мінімалізму - фото 1
Інтер'єр Mercedes-Benz GLB виконаний в стилі мінімалізму / Motor1.com

Компанія Mercedes-Benz представила довгоочікуваний компактний кросовер GLB. За словами виробника, це автомобіль для сім'ї та друзів.

Mercedes-Benz GLB створили на базі моделі GLA. Попри компактність габаритів (4,6 м х 1,8 м х 1,65 м), всередині є три ряди сидінь, а загальна місткість – сім людей.

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І хоча на місцях "в багажнику" комфортно буде хіба дітям, там передбачені додаткові функції – підстаканники, USB-порти, кріплення для дитячих сидінь і бічні подушки безпеки.

Mercedes-Benz представив новий потужний кросовер - фото 334538

В цілому інтер'єр Mercedes-Benz GLB виконаний в стилі мінімалізму: цю тенденцію компанія підтримує в останніх кількох моделях. Є атмосферна підсвітка, один великий монітор на центральній консолі. У базову комплектацію входять мультимедійний комплекс MBUX з голосовим управлінням і електронні помічники.

За додаткову плату можна буде встановити акустику Burmester, великий дисплей діагоналлю 10,25 дюймів і багато іншого.

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Джерело: yahoo
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