Mercedes-Benz представив новий потужний кросовер

Компанія Mercedes-Benz представила довгоочікуваний компактний кросовер GLB. За словами виробника, це автомобіль для сім'ї та друзів.

Mercedes-Benz GLB створили на базі моделі GLA. Попри компактність габаритів (4,6 м х 1,8 м х 1,65 м), всередині є три ряди сидінь, а загальна місткість – сім людей.

І ще: Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки

І хоча на місцях "в багажнику" комфортно буде хіба дітям, там передбачені додаткові функції – підстаканники, USB-порти, кріплення для дитячих сидінь і бічні подушки безпеки.

В цілому інтер'єр Mercedes-Benz GLB виконаний в стилі мінімалізму: цю тенденцію компанія підтримує в останніх кількох моделях. Є атмосферна підсвітка, один великий монітор на центральній консолі. У базову комплектацію входять мультимедійний комплекс MBUX з голосовим управлінням і електронні помічники.

За додаткову плату можна буде встановити акустику Burmester, великий дисплей діагоналлю 10,25 дюймів і багато іншого.

Читайте також: Ілон Маск пообіцяв збільшити запас ходу електромобілів Tesla