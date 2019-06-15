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Nissan планує "проникнути" в мозок водія

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Автомобілі навчать контактувати з водієм - фото 1
Автомобілі навчать контактувати з водієм

Компанія Nissan представила своє бачення мобільності майбутнього на виставці CES Asia 2019, продемонструвавши технології, які об'єднують реальний світ з віртуальним і зчитують сигнали мозку, щоб допомогти водієві.

Nissan показав у Шанхаї свої інноваційні технології Invisible-to-Visible і Brain-to-Vehicle, а також повнопривідний концептуальний електромобіль IMs. Нові технології та розробки створені в рамках концепції Nissan Intelligent Mobility, яка визначає погляди компанії на те, що служить рушійною силою автомобілів, як вони управляються і як інтегруються в життя суспільства. Об'єднуючи реальний світ з віртуальним, технологія Invisible-to-Visible (I2V) може допомогти водіям побачити приховане, наприклад, за поворотом або за рогом будинку.

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Збираючи дані за допомогою датчиків усередині і зовні автомобіля і зіставляючи їх з даними з хмарного сховища, I2V може не тільки зрозуміти, що відбувається наразі навколо, але і передбачити, що станеться далі. "Під'єднуваний" автомобіль дає водієві легкі для сприйняття підказки, вмикаючи різні піктограми, що відображаються на приладовій панелі. Доступ до віртуальної складової також відкриває більше можливостей для спілкування.

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Технологія I2V використовує у своїй роботі відразу кілька передових систем: ProPILOT забезпечує інформацію про обстановку навколо автомобіля, Omni-Sensing надає актуальні дані про дорожній трафік, а SAM (Seamless Autonomous Mobility) в режимі реального часу всі ці дані аналізує. Нещодавно технологія I2V пройшла перші польові випробування на полігоні в Йокосука (Японія), який належить компанії Nissan. Обмін даними в повному обсязі здійснювався за допомогою технології мобільного зв'язку 5G.

Nissan планує 'проникнути' в мозок водія - фото 334550

Brain-to-Vehicle (B2V) від Nissan - це перша подібна технологія у світі. Вона інтерпретує сигнали мозку водія, щоб допомогти йому керувати автомобілем. Передбачаючи реакцію водія, B2V допомагає виконувати маневр швидше. За допомогою самонавчання вона здатна підлаштовуватися під кожного конкретного водія і ставати завдяки цьому ще зручнішою.

Nissan планує 'проникнути' в мозок водія - фото 334548

Відвідувачі CES Asia 2019 змогли оцінити роботу B2V на спеціальному демонстраційному симуляторі, який був представлений на стенді Nissan.

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Джерело: Motor
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