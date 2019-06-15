На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Nissan планує "проникнути" в мозок водія
-
- 15
Компанія Nissan представила своє бачення мобільності майбутнього на виставці CES Asia 2019, продемонструвавши технології, які об'єднують реальний світ з віртуальним і зчитують сигнали мозку, щоб допомогти водієві.
Nissan показав у Шанхаї свої інноваційні технології Invisible-to-Visible і Brain-to-Vehicle, а також повнопривідний концептуальний електромобіль IMs. Нові технології та розробки створені в рамках концепції Nissan Intelligent Mobility, яка визначає погляди компанії на те, що служить рушійною силою автомобілів, як вони управляються і як інтегруються в життя суспільства. Об'єднуючи реальний світ з віртуальним, технологія Invisible-to-Visible (I2V) може допомогти водіям побачити приховане, наприклад, за поворотом або за рогом будинку.
І ще: Ці авто приносять задоволення своїм власникам
Збираючи дані за допомогою датчиків усередині і зовні автомобіля і зіставляючи їх з даними з хмарного сховища, I2V може не тільки зрозуміти, що відбувається наразі навколо, але і передбачити, що станеться далі. "Під'єднуваний" автомобіль дає водієві легкі для сприйняття підказки, вмикаючи різні піктограми, що відображаються на приладовій панелі. Доступ до віртуальної складової також відкриває більше можливостей для спілкування.
Технологія I2V використовує у своїй роботі відразу кілька передових систем: ProPILOT забезпечує інформацію про обстановку навколо автомобіля, Omni-Sensing надає актуальні дані про дорожній трафік, а SAM (Seamless Autonomous Mobility) в режимі реального часу всі ці дані аналізує. Нещодавно технологія I2V пройшла перші польові випробування на полігоні в Йокосука (Японія), який належить компанії Nissan. Обмін даними в повному обсязі здійснювався за допомогою технології мобільного зв'язку 5G.
Brain-to-Vehicle (B2V) від Nissan - це перша подібна технологія у світі. Вона інтерпретує сигнали мозку водія, щоб допомогти йому керувати автомобілем. Передбачаючи реакцію водія, B2V допомагає виконувати маневр швидше. За допомогою самонавчання вона здатна підлаштовуватися під кожного конкретного водія і ставати завдяки цьому ще зручнішою.
Відвідувачі CES Asia 2019 змогли оцінити роботу B2V на спеціальному демонстраційному симуляторі, який був представлений на стенді Nissan.
Читайте також: Mercedes-Benz представив новий потужний кросовер
-
19:33Цей бюджетний овоч підвищує чоловіче лібідо
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
-
19:00Ось які рослини найкраще очищують повітря вдома
-
18:57Ці заняття допоможуть захистити мозок у зрілому віці
-
18:45УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ онлайн трансляція: дивитись фінал ЧС U-20
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
18:27Adobe навчила нейромережу розпізнавати портрети, які були відредаговані в Photoshop
-
18:10Гороскоп на 16 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
18:00Полуниця – користь і шкода: які вітаміни і властивості мають ягоди
-
17:50Картинки з Днем батька 2019: вітальні листівки та відкритки для тата
-
17:43Стало відомо, коли покажуть iPhone XI, Samsung Galaxy Note 10 та Google Pixel 4
-
17:23Nissan планує "проникнути" в мозок водія
-
16:54Українська балерина Катерина Кухар блиснула ідеальною фігурою
-
16:36Huawei P30 Pro отримав нову топову версію: що змінилося
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
16:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
-
15:52Несподівана заява: науковці розповіли, чому люди позіхають
-
15:31Mercedes-Benz представив новий потужний кросовер
-
15:13Toyota "навчиться" самостійно глушити двигун
-
14:53Солістка The Hardkiss здивувала мережу фото без макіяжу
-
14:36Киян попередили про сильне забруднення повітря
-
14:14Смартфони OnePlus зливали дані своїх власників
-
13:50Звичайний будівельник із США підірвав мережу
-
13:30Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати
-
13:17Зваблива Белла Хадід здивувала незвичним для неї образом
-
19:06УКРАЇНА – ПІВДЕННА КОРЕЯ: відео голів і огляд фіналу ЧС з футболу U-20
-
16:2110 дурних запитань, які ти мріяв поставити кіберспортсмену
-
13:30Подарунки татові на День батька: найкращі ідеї, що подарувати
-
11:25Україна – Південна Корея: де і коли дивитись фінал чемпіонату світу U-20
-
08:14Якою буде погода 15 червня: точний прогноз по містах
- 14 червня
-
21:447 поз для лінивого сексу влітку
-
18:18Медики розповіли, чому влітку приймати холодний душ – не найкраща ідея
-
16:21Як змінилися герої улюбленого мультика Сімпсони: тоді і зараз
-
14:15Як не варто одягатися чоловікам влітку: стильні поради
-
12:00Цікавий тест: Вгадай, чи це сказав Трамп
-
08:53KAZKA – Пісня Сміливих Дівчат: слухайте новий хіт гурту 2019
-
07:14Лайфхаки для водіїв: як вберегтися від аномальної спеки
- 13 червня
-
21:457 ознак того, що вона вас зраджує
-
17:56Лисий і босий підпільник: улюблені хіти зірки 90-х Андрія Миколайчука
-
15:21Моделі 90-х: як змінилася гаряча американка Крісті Тарлінгтон (18+)
-
13:31Енциклопедія їжі: як правильно та смачно приготувати окрошку
-
11:00Яким був перший у світі мобільний телефон: еволюція найпопулярнішого гаджета
-
09:02Як швидко прибрати живіт і боки в домашніх умовах
- 12 червня
-
22:57Як заснути влітку: поради, які допоможуть пережити спекотну ніч
-
21:24Чого хочуть чоловіки під час сексу: коротка мануалка
-
18:43Експерти розповіли, які загрози ховаються в офісних кондиціонерах
-
16:555 ідей, як провести вихідні влітку
-
14:30Що таке детокс: користь і шкода популярного напою для очищення організму
-
12:10ТУНІС замість Єгипту та Туреччини: як дешево і круто провести відпустку
-
10:51Трійця 2019 в Україні: дата, коли будуть вихідні на Зелені свята