Nissan планує "проникнути" в мозок водія

Компанія Nissan представила своє бачення мобільності майбутнього на виставці CES Asia 2019, продемонструвавши технології, які об'єднують реальний світ з віртуальним і зчитують сигнали мозку, щоб допомогти водієві.

Nissan показав у Шанхаї свої інноваційні технології Invisible-to-Visible і Brain-to-Vehicle, а також повнопривідний концептуальний електромобіль IMs. Нові технології та розробки створені в рамках концепції Nissan Intelligent Mobility, яка визначає погляди компанії на те, що служить рушійною силою автомобілів, як вони управляються і як інтегруються в життя суспільства. Об'єднуючи реальний світ з віртуальним, технологія Invisible-to-Visible (I2V) може допомогти водіям побачити приховане, наприклад, за поворотом або за рогом будинку.

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Збираючи дані за допомогою датчиків усередині і зовні автомобіля і зіставляючи їх з даними з хмарного сховища, I2V може не тільки зрозуміти, що відбувається наразі навколо, але і передбачити, що станеться далі. "Під'єднуваний" автомобіль дає водієві легкі для сприйняття підказки, вмикаючи різні піктограми, що відображаються на приладовій панелі. Доступ до віртуальної складової також відкриває більше можливостей для спілкування.

Технологія I2V використовує у своїй роботі відразу кілька передових систем: ProPILOT забезпечує інформацію про обстановку навколо автомобіля, Omni-Sensing надає актуальні дані про дорожній трафік, а SAM (Seamless Autonomous Mobility) в режимі реального часу всі ці дані аналізує. Нещодавно технологія I2V пройшла перші польові випробування на полігоні в Йокосука (Японія), який належить компанії Nissan. Обмін даними в повному обсязі здійснювався за допомогою технології мобільного зв'язку 5G.

Brain-to-Vehicle (B2V) від Nissan - це перша подібна технологія у світі. Вона інтерпретує сигнали мозку водія, щоб допомогти йому керувати автомобілем. Передбачаючи реакцію водія, B2V допомагає виконувати маневр швидше. За допомогою самонавчання вона здатна підлаштовуватися під кожного конкретного водія і ставати завдяки цьому ще зручнішою.

Відвідувачі CES Asia 2019 змогли оцінити роботу B2V на спеціальному демонстраційному симуляторі, який був представлений на стенді Nissan.

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