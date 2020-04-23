У мережі з'явився офіційний рендер Meizu 17: дизайн смартфона вражає

Слідом за численними інсайдерськими витоками та схематичними тизерами у мережі з'явився перший офіційний рендер неанонсованого флагмана Meizu 17, який демонструє смартфон з обох сторін. Дивіться, як виглядатиме новинка китайської компанії.

На опублікованому зображенні чітко видно корпус смартфона з закругленими кутами та плоским дисплеєм з отвором для селфі-камери Meizu 17.

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В області верхньої рамки розмістився розмовний динамік. Сканер відбитків пальців інтегрований у дисплей апарату. На задній кришці міститься модуль основної камери з горизонтальним розташуванням датчиків. По центру блоку, що включає чотири сенсори, видно світлодіодний кільцевий спалах.

Meizu 17 отримає горизонтальний блок камер

Судячи з рендера, новинка буде представлена ​​щонайменше у двох варіантах колірного оформлення корпусу: білому і сірому.

Презентація нового флагмана Meizu відбудеться 8 травня поточного року. Компанія висловила подяку шанувальникам бренду за терпляче очікування та запевнила, що виробництво буде працювати понаднормово, щоб забезпечити всіх охочих новим пристроєм компанії.

Meizu 17 представлять 8 травня

Згідно з попередніми витокам, вартість гаджета з процесором Snapdragon 865, оперативною пам'яттю LPDDR5 і накопичувачем UFS 3.0 стартує з позначки $ 564.

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