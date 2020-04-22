Користувачі звинуватили HUAWEI у брехні: фото зроблені не на P40 Pro, а на дзеркалку

Смартфони Huawei з року в рік отримують одні з найкращих на ринку камер і очолюють рейтинги DxOMark. Але попри це, Huawei продовжує шахраювати зі знімками, буцімто зробленими на свої смартфони. Принаймні так вважають користувачі мережі.

Цього разу скандал розгорівся через фотоконкурс, який Huawei оголосила для просування свого флагмана Huawei P40 Pro. Для мотивації учасників компанія показала відео з вражаючими фотографіями, на яких було написано: "зроблено за допомогою смартфонів Huawei".

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Але один з уважних користувачів помітив серед них кілька знайомих знімків. Виявилося, що ці фото було зроблено за допомогою дзеркальної камери Nikon D850 вартістю $ 3000. Їх автор – Су Ті (Su Tie), який раніше співпрацював з Huawei, а оригінали зберігаються в одному з китайських фотобанків.

Huawei визнала свою помилку і вибачилася за цю історію. Як пояснили представники компанії, конфуз стався через неуважного редактора, який неправильно підписав фотографії. А насправді знімки повинні "надихати" учасників конкурсу. Відео вже перезалите: з нього прибрали напис "зроблено за допомогою смартфонів Huawei".

До речі, це не перший подібний скандал для Huawei. Наприклад, торік така ж ситуація була з Huawei P30, а у 2016 році – з Huawei P9.

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