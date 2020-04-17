HUAWEI P40 отримали звання найкращих камерофонів 2020 року

Компанія HUAWEI оголосила, що її нові флагманські смартфони серії P40 стали найкращими камерофонами 2020 року за версією міжнародної некомерційної асоціації TIPA. До слова, апарати серії P уже четвертий рік поспіль визнаються найкращими на думку цієї організації.

Заснована майже 30 років тому асоціація Technical Image Press Association (TIPA) представляє 30 видань з восьми європейських і семи неєвропейських країн. Щорічно редактори журналів-членів TIPA голосують за найкращі продукти, що з'явилися на ринку протягом попередніх дванадцяти місяців. До уваги беруться інновації та передові технології, дизайн, простота використання, а також співвідношення ціни і продуктивності.

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В офіційному повідомленні TIPA World Awards йдеться, що смартфони HUAWEI P40, P40 Pro і P40 Pro + роблять ще один великий крок по частині можливостей мобільної фотографії. Експерти відзначили алгоритми балансу білого на базі штучного інтелекту, призначені в тому числі для оптимізації тону та текстури шкіри, значно збільшений динамічний діапазон і якість зйомки при слабкому освітленні. Окремої уваги були удостоєні можливості фокусування та технологія XD Fusion Engine для плавної роботи зуму й оптимізації якості зображення.

Раніше HUAWEI P40 Pro був високо оцінений експертами DxOMark, які поставили його камері максимальну на сьогодні оцінку серед смартфонів.

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