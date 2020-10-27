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У мережі з'явився фінальний трейлер Call of Duty: Black Ops Cold War
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До релізу Call of Duty: Black Ops Cold War залишилися лічені тижні, і Activision намагається залучити до свого творіння якомога більше уваги. Нещодавно, наприклад, вийшов новий ефектний трейлер, присвячений швидкій прем'єрі шутера.
Сюжет явно буде сильною стороною майбутньої новинки, адже саме йому приділили найбільше уваги у релізному трейлері.
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За нього, нагадаємо, відповідає студія Raven Software, відома завдяки, наприклад, Singularity і Call of Duty: World War II. Втім, хоч і мигцем, але в ролику згадали і мультиплеєрні режими авторства Treyarch (CoD: Black Ops).
Нагадаємо, що прем'єра Black Ops Cold War відбудеться 13 листопада. Гра вийде на PC, PlayStation 4 і Xbox One. Також вона отримає й повноцінну некстген-версію, але це трапиться трохи пізніше. Невідомо, чи вийде шутер на PS4 в Україні, але він точно не буде доступний на фізичних носіях. У минулих частин серії з цим також виникали певні проблеми.
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