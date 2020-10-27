У Facebook з'явилася нова функція для геймерів: як вона працює

Компанія Facebook запустила стрімінговий сервіс Gaming, який буде безкоштовним для користувачів соціальної мережі. Главою нового проєкту став Джейсон Рубін, який раніше створив гру Crash Bandicoot і Jak&Daxter.

За словами Джейсона Рубіна, хмарний геймінг стане технологією майбутнього, однак зараз сервіс тільки розвивається. Тому на початковому етапі стрімінг від Facebook не зможе дати багатьох функцій, а тим більше замінити звичний комп'ютер.

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Але Facebook Gaming надасть користувачам альтернативу у вигляді стрімінгу і почне з безкоштовних ігор. Уже на старті проєкту користувачам запропоновано безкоштовно зіграти в такі мобільні ігри: Asphalt 9: Legends, Mobile Legends: Adventure, PGA TOUR Golf Shootout, Solitaire: Arthur's Tale і WWE SuperCard.

Відзначимо, що пробне тестування ігрової платформи проходить поки тільки в США. Facebook Gaming доступний на Android-смартфонах.

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