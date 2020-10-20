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Експерти перевірили нагрів консолі Xbox Series X: чи вийде посмажити яєшню?

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Xbox Series X – не така вже й гаряча приставка - фото 1
Xbox Series X – не така вже й гаряча приставка

Після низки суперечливих чуток про надмірний нагрів Xbox Series X за справу взялися справжні професіонали. Експерти Digital Foundry виміряли температуру консолі за допомогою тепловізора й оцінили нагрів основних робочих поверхонь.

Якщо говорити коротко, то обпектися об Xbox Series X не вийде – принаймні, об зовнішні її частини.

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Бічна поверхня приставки нагрівається до 49 градусів за Цельсієм, а найвищу температуру зафіксували біля вентиляційної решітки – цілих 62 градуси. Крім того, техніки перевірили ту саме заяву журналіста, який буцімто ледь не обпікся об зовнішню карту пам'яті – вона нагрілася до 49 градусів. Нашкодити шкірі така температура не може.

Як бонус фахівці заміряли енергоефективність консолі нового покоління від Microsoft. У режимі зворотної сумісності пристрій споживає 150-165 Вт, в дашборді – 42 Вт, а в режимі очікування – всього 29 Вт. Найвище споживання енергії зафіксовано при грі у Gears 5 – єдиній, яка підтримує всі можливості Xbox Series X. Показник склав рекордні 211 Вт. У цілому цифри можна порівняти з пристроєм Microsoft поточного покоління (One X).

В Україні Xbox Series X уже можна передзамовити. Попередня ціна на консоль від Microsoft коливається у межах 17–18 тисяч гривень. З'явиться приставка на прилавках крамниць у листопаді.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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