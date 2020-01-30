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У мережі з'явилися шокуючі кадри найпотужнішого у 2020 році землетрусу

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У мережі з'явилися шокуючі кадри найпотужнішого у 2020 році землетрусу - фото 1

В інтернеті опублікували видовищні знімки та відеозаписи найпотужнішого у 2020 році землетрусу на планеті, яке відбулося в Карибському морі 28 січня. Магнітуда підземних поштовхів сягала 7,7.

За даними американського відомства, епіцентр землетрусу був розташований між Кубою, Ямайкою і островами Кайман, а саме в 125 кілометрах на північний захід від ямайського Лусеа. Осередок розташувався на глибині 10 кілометрів. Також були зафіксовані повторні поштовхи магнітудою до 6,1.

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Найсильніший землетрус відчувався на Кубі, Ямайці та островах Кайман. Зачепила стихія також Гаїті, Багамські острови, південь Флориди і Гондурас.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не було, але жителі постраждалих міст сильно налякані. На островах Кайман людей евакуювали з аеропорту, суду та лікарень. У кількох місцях провалився ґрунт.

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Джерело: earthquake.usgs
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