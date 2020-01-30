У мережі з'явилися шокуючі кадри найпотужнішого у 2020 році землетрусу

В інтернеті опублікували видовищні знімки та відеозаписи найпотужнішого у 2020 році землетрусу на планеті, яке відбулося в Карибському морі 28 січня. Магнітуда підземних поштовхів сягала 7,7.

За даними американського відомства, епіцентр землетрусу був розташований між Кубою, Ямайкою і островами Кайман, а саме в 125 кілометрах на північний захід від ямайського Лусеа. Осередок розташувався на глибині 10 кілометрів. Також були зафіксовані повторні поштовхи магнітудою до 6,1.

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Найсильніший землетрус відчувався на Кубі, Ямайці та островах Кайман. Зачепила стихія також Гаїті, Багамські острови, південь Флориди і Гондурас.

Повідомлень про руйнування і постраждалих не було, але жителі постраждалих міст сильно налякані. На островах Кайман людей евакуювали з аеропорту, суду та лікарень. У кількох місцях провалився ґрунт.

El movimiento telúrico en el Caribe se sintió en Miami, razón por la cual varios edificios de Downtown fueron evacuados pic.twitter.com/V5pGRQURAW — Sergio Novelli (@SergioNovelli) January 28, 2020

There was just a 7.3 magnitude earth quake in Jamaica.



In my apt in Miami - this just happened.



Could feel the whole building swaying.



Crazy! pic.twitter.com/r5pPJzcLvm — Nunya Bizniz (@Pladizow) January 28, 2020

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