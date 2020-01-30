Знайдено корабель, який зник майже 100 років тому в Бермудському трикутнику

Морські археологи і підводні дослідники виявили корабель, який зник в Бермудському трикутнику майже 95 років тому. Американське торговельне судно Cotopaxi прямувало з Чарльстона до берегів Куби, але так і не з'явилося в пункті призначення.

Корабель урочисто вийшов 29 листопада 1925 року через порти міста Чарльстон в штаті Південна Кароліна і попрямував до берегів Гавани. На борту судна було 32 пасажири. Через деякий час корабель безслідно зник разом з людьми. У 2020 році команда експертів виявила нові дані і організувала експедицію з пошуку американського судна. Затонулий корабель знайшли в 65 кілометрах від узбережжя Сент-Огастін в штаті Флорида.

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"Морський біолог і дослідник підводного світу Майкл Барнетт зв'язався з британським істориком Гаєм Волтерсом, щоб допомогти знайти таємничий корабель. Волтерс звернувся до архівів страхової компанії в Лондоні і знайшов раніше невідомі дані про останній рейс Cotopaxi. З'ясувалося, що корабель посилав по радіо сигнали лиха 1 грудня 1925 року, через два дні після того, як він покинув Чарльстон", – розповіли дослідники. Про неймовірну знахідку було знято документальний фільм, який покажуть 9 лютого на Science Channel.

За версією вчених, Бермудський трикутник тягнеться через Північну Атлантику між Флоридою, Пуерто-Ріко і Бермудськими островами. Цей район ще називають Трикутником диявола і за останні 100 років там зникло понад 1000 осіб і кілька десятків кораблів. Основна причина масової загибелі кораблів, за версією вчених, це – величезні океанічні хвилі-вбивці, які створюють воронки.

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