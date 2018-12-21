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У мережі з'явилися фото "снігового озера" на Марсі

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Ккратер Корольова на Марсі - фото 1
Ккратер Корольова на Марсі / esa

Зонд Mars Express сфотографував кратер Корольова на планеті Марс, який заповнений великою кількістю замороженої води. Відповідні знімки з'явилися на сайті Європейського космічного агентства.

Відомо, кратер Корольова у довжину сягає 82 кілометра. Він розташований в околицях північного полярного кола Марса. Кратер заповнений льодом, товщина якого в холодні пори року досягає близько 1,8 км.

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За словами астрономів, ці запаси вологи зберігаються там внаслідок великого перепаду температур між холодним дном кратера Корольова і більш теплими породами на поверхні.

Варто відзначити, що кратер назвали на честь головного ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова, якого вважають засновником радянської космічної техніки.

'Снігове озеро' на Марсі - фото 296610
"Снігове озеро" на Марсі
'Снігове озеро' на Марсі - фото 296609
"Снігове озеро" на Марсі

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Джерело: esa
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