У мережі з'явилися фото "снігового озера" на Марсі

Зонд Mars Express сфотографував кратер Корольова на планеті Марс, який заповнений великою кількістю замороженої води. Відповідні знімки з'явилися на сайті Європейського космічного агентства.

Відомо, кратер Корольова у довжину сягає 82 кілометра. Він розташований в околицях північного полярного кола Марса. Кратер заповнений льодом, товщина якого в холодні пори року досягає близько 1,8 км.

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За словами астрономів, ці запаси вологи зберігаються там внаслідок великого перепаду температур між холодним дном кратера Корольова і більш теплими породами на поверхні.

Варто відзначити, що кратер назвали на честь головного ракетобудівника і конструктора космічних кораблів Сергія Корольова, якого вважають засновником радянської космічної техніки.

"Снігове озеро" на Марсі

"Снігове озеро" на Марсі

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