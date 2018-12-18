Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
День Святого Миколая Новий рік 2019

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією

  • 22
Нічне небо над Хорватією - фото 1
Нічне небо над Хорватією / sinisaplevnik.space

Талановитий хорватський фотограф показав захопливі знімки Чумацького шляху у нічному небі.

Знайомтесь, Синіса Плевнік (Sinisa Plevnik) – хорватський вебдизайнер та фотограф з Загреба, який обожнює нічне небо. Ще з дитинства він дивився на зорі та мріяв стати космонавтом. Щоправда, реальність дещо відрізнялась віл цього, а у 20 років він придбав першу камеру та об'єктив, який дозволив би зафіксувати особливу космічну красу. Так Синіса наблизився до роботи мрії.

І ще: Вчені зняли найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи

"Мені подобаються люди, яких заворожують зірки вночі. Гроші можуть купити багато чого, але є речі, які не придбаєш. Витрачати ніч на свіжому повітрі, вдивляючись у небо наодинці з природою це можна назвати ідеальною ніччю. Хто зацікавлений у 5-зірковому готелі, коли є готель з 5 мільярдами зірок?", – відзначає він.

У своїх останніх роботах чоловік показав захопливу красу Чумацького шляху над Хорватією. І це справді варто побачити:

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296033

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296034

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296035

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296036

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296038

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296037

Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією - фото 296039

Джерело всіх фото: sinisaplevnik.space

Читайте також: NASA оприлюднило нові фото поверхні Марса

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Подарунки на Новий рік 2019 чоловікам – ТОП ідей, що подарувати хлопцю
  • 12 грудня, 12:15
  • 1141
Як гарно прикрасити ялинку на Новий рік 2019: оригінальні ідеї у фото
  • 12:00
  • 492
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 25 квітня, 20:31
  • 912180
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології