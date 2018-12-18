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Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією
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Талановитий хорватський фотограф показав захопливі знімки Чумацького шляху у нічному небі.
Знайомтесь, Синіса Плевнік (Sinisa Plevnik) – хорватський вебдизайнер та фотограф з Загреба, який обожнює нічне небо. Ще з дитинства він дивився на зорі та мріяв стати космонавтом. Щоправда, реальність дещо відрізнялась віл цього, а у 20 років він придбав першу камеру та об'єктив, який дозволив би зафіксувати особливу космічну красу. Так Синіса наблизився до роботи мрії.
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"Мені подобаються люди, яких заворожують зірки вночі. Гроші можуть купити багато чого, але є речі, які не придбаєш. Витрачати ніч на свіжому повітрі, вдивляючись у небо наодинці з природою – це можна назвати ідеальною ніччю. Хто зацікавлений у 5-зірковому готелі, коли є готель з 5 мільярдами зірок?", – відзначає він.
У своїх останніх роботах чоловік показав захопливу красу Чумацького шляху над Хорватією. І це справді варто побачити:
Джерело всіх фото: sinisaplevnik.space
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