Неймовірні фото Чумацького шляху у небі над Хорватією

Талановитий хорватський фотограф показав захопливі знімки Чумацького шляху у нічному небі.

Знайомтесь, Синіса Плевнік (Sinisa Plevnik) – хорватський вебдизайнер та фотограф з Загреба, який обожнює нічне небо. Ще з дитинства він дивився на зорі та мріяв стати космонавтом. Щоправда, реальність дещо відрізнялась віл цього, а у 20 років він придбав першу камеру та об'єктив, який дозволив би зафіксувати особливу космічну красу. Так Синіса наблизився до роботи мрії.

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"Мені подобаються люди, яких заворожують зірки вночі. Гроші можуть купити багато чого, але є речі, які не придбаєш. Витрачати ніч на свіжому повітрі, вдивляючись у небо наодинці з природою – це можна назвати ідеальною ніччю. Хто зацікавлений у 5-зірковому готелі, коли є готель з 5 мільярдами зірок?", – відзначає він.

У своїх останніх роботах чоловік показав захопливу красу Чумацького шляху над Хорватією. І це справді варто побачити:

Джерело всіх фото: sinisaplevnik.space

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