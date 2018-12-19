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Вчені зняли найвіддаленіший об'єкт Сонячної системи
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Об’єкт розташований у 120 раз далі від Сонця, ніж Земля. Діаметр небесного тіла складає близько 500 кілометрів.
Група астрономів змогла зафіксувати найдальший об'єкт сонячної системи. Це небесне тіло розташоване у 120 раз далі від Сонця, ніж Земля.Діаметр планети складає близько 500 кілометрів. Її офіційна назва – 2018 VG18, проте вчені також дали їй прізвисько Farout.
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Планета робить один оборот навколо своєї зірки за 1000 з лишнім років. Вона також має рожевий колір, що може свідчити про наявність крижаної зовнішньої кірки.
Вперше вчені змогли отримати знімки планети 10 листопада поточного року. Зроблені вони були за допомогою японського телескопа Subaru, розташованого на вершині гори Мауна-Кеа на Гаваях.
Далі спостереження за небесним тілом велися за допомогою телескопа Магеллан у Чилійській обсерваторії Лас-Кампанас. Відкритий був цей об'єкт в рамках полювання астрономів на так звану дев'яту планету Сонячної системи.
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