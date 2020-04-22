У мережі з'явились шпигунські фото 420-сильного Genesis G80 Sport

Genesis G80 змінив покоління у березні цього року і тепер на підході "заряджена" модифікація, яку оснастять 420-сильним мотором. Шпигунам вдалося зробити кілька фотографій прототипу потужного седана під час дорожніх тестів, які проходять в Південній Кореї.

Шпигунські знімки виявилися в розпорядженні The Korean Car Blog. Журналісти зробили висновок, що на фотографіях зображена версія Sport через характерні дизайнерські деталі.

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Серед них затемнені задні ліхтарі, чорні колісні диски, патрубки вихлопної системи, які виступають по обидва боки, а також прорізи на передніх крилах, яких немає у звичайного G80.

Крім дизайну екстер'єру такий седан відрізнятиметься від стандартного силовою установкою. Ще на початку квітня повідомлялося, що G80 Sport укомплектують форсованим до 420 кінських сил 3,5-літровим V6 T-GDI. Пару йому складе восьмидіапазонний "автомат". На домашньому ринку новинку запропонують як із заднім, так і з повним приводом, а іншим країнам, швидше за все, дістанеться лише варіант з усіма провідними колесами.

У дорефоменного Genesis G80 також була "підігріта" версія, яка на одних ринках продавалася під назвою Sport. Такий седан рухається завдяки двигуну об'ємом 3,3 літра потужністю 370 кінських сил. Від 0 до "сотні" G80 Sport (інша назва Ultimate) розганявся за 6,2 секунди. Можна очікувати, що новий G80 Sport з потужнішим мотором виявиться значно швидшим.

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