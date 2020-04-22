Старенькій Volvo перетворили на Rolls-Royce Phantom: вийшло дуже круто

Один з власників Volvo 240, який живе на Близькому Сході, перетворив старий шведський седан на щось, що дуже нагадує Rolls-Royce Phantom.

Якщо дуже далеко стояти від автомобіля, можна помітити схожість з люксовим Rolls-Royce. Крім зовнішнього вигляду в автомобілях точно немає нічого спільного.

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Для того, щоб зробити цей кастом, власник встановив попереду масивну чорну решітку радіатора. Також оригінальні фари замінили прямокутними, які дуже схожі на "фантомні". Доповнює зміни передній бампер з тонкими ходовими вогнями. Втім, власнику цього виявилося замало, тому автомобіль зовні нашпигований зміненими деталями з усіх боків.

Ззаду він також замінив бампер і фари. Але задні ліхтарі з якоїсь причини вирішили зняти з Nissan Skyline R32. Диски і дверні ручки теж пішли під заміну.

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