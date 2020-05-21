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У мережі з'явились перші кадри серіалу Протистояння за Кінгом
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Vanity Fair опублікував перші кадри з міні-серіалу Джоша Буна "Протистояння" ("The Stand") за однойменним романом Стівена Кінга. Вони з'явилися в інстаграмі журналу.
На знімках можна побачити героїв шоу у виконанні Олександра Скарсгарда, Вупі Голдберг і Джеймса Марсдена, відомого за фільмами "Траса 60" і "Повернення Супермена".
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У центрі сюжету "Протистояння" – витік вірусу з лабораторії, який поступово заражає людей на планеті і призводить до загибелі більшої частини людства.
"У цій історії закладене фундаментальне питання: що нам повинна спільнота і чим ми зобов'язані один одному", – цитує Vanity Fair сценариста проєкту Бенджаміна Кавелла.
Прем'єра серіалу повинна відбутися у цьому році. Точна дата поки не називається.
Нагадаємо, у грудні 2019 го канал FX і студія MGM Television об'єдналися для роботи над новою екранізацією іншого роману Кінга – "Керрі". Востаннє ця книга була адаптована для екрана у 2013 році з Хлоею Грейс Морец у головній ролі.
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