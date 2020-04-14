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У мережі згадали про небезпечний вірус з роману Стівена Кінга

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Стівен Кінг - фото 1
Стівен Кінг / huffpost

Відомий американський письменник Стівен Кінг описав вірусну пандемію, яка схожа на коронавірус, в своєму романі Протистояння 1978 року.

"Я продовжую змушувати людей говорити: "Ну і справи, ніби ми живемо в історії Стівена Кінга", – говорить письменник.

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Кінг згадує, що разом з медичним консультантом, вони шукали смертельний вірус для твору. До того ж, він мав постійно мутувати, щоб у людей не встигав вироблятися імунітет, а вакцинацію необхідно робити кожні два-три роки. Він каже, що пандемія, схожа на COVID-19, мала відбутися. На його думку, це пов'язано з розвитком туризму і подорожей, що сприяє поширенню вірусу серед широкої громадськості.

При цьому Кінг переконаний, що COVID-19 – інфекція куди менш небезпечна, ніж його супергрип Капітан Торч. Автор вважає параноєю боязнь людей заразитися, коли треба вічно мити руки, не чіпати обличчя, ховати взуття і знову мити руки.

Письменник наводить приклад зі свого роману, де всіх заспокоювали, що це просто грип. І коли все закінчилося, люди вмирають у спробі покинути свої міста, а дороги забиті "мертвими" транспортними засобами. Але, на щастя, нічого з цього не відбувається зараз, каже він.

У мережі згадали про небезпечний вірус з роману Стівена Кінга - фото 397810

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Джерело: huffpost
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