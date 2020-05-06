Стівен Кінг пояснив, чому люди читають жахи на карантині

Король жахів Стівен Кінг розповів, чому під час карантину людям найбільше подобається читати різноманітні страшні історії. І все значно простіше, аніж можна було подумати.

Відомий письменник Стівен Кінг побував в ефірі The Late Show, де розповів ведучому Стівену Кольберту, чому ж в самоізоляції у людей прокидається ще більша любов до жахів.

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"Я думаю, що люди справді тяжіють до моторошних історій, коли важкі часи. А часи зараз, безумовно, страшні. Але, коли ви читаєте страшну історію, приміром, "Якщо воно кровоточить" (If It Bleeds - новенька книжка від Кінга) чи "Гра Джералда", чи будь-який інший матеріал, який я написав, то там ситуація навіть ще страшніша, аніж перебування під домашнім арештом без туалетного паперу", – відзначив автор.

Кінг пояснив, що так читач відволікається від власних проблем і може навіть повернути здоровий сон, який зник через стрес.

"І коли ви закінчите (читати, – ред), то зможете забути ненадовго про свої нинішні страхи. Ви можете сказати собі: "Проблеми героїв цієї книги значно гірші, аніж мої". Після того, як ви закриваєте книгу, лягаєте у ліжко і засинаєте, як дитина. Принаймні, в теорії", – додав геніальний письменник.

Дивіться інтерв'ю Кінга у The Late Show повністю:

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