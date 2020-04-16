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У мережі з'явились нові фото бюджетного купе-кросовера від Volkswagen

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Volkswagen Nivus спочатку з'явиться у Бразилії - фото 1
Volkswagen Nivus спочатку з'явиться у Бразилії

Компанія Volkswagen готується до прем'єри нової моделі – бюджетного купе-кросовера Nivus, який на бразильському ринку замінить хетчбек Polo. Цього разу марка не обмежилася затемненими тизерами й опублікувала повноцінні фотографії автомобіля. Однак поки новинка повністю обклеєна маскувальною плівкою.

Кросовер, в основу якого лягла масштабована платформа MQB, отримав купеподібний кузов.

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Крім того, Nivus дісталася повністю світлодіодна оптика, рейлінги на даху, чорні колісні диски та чорна радіаторна решітка зі складним візерунком. Новинка перевершує Polo за габаритами, а багажник кросовера складає 415 літрів проти 285 у хетчбека.

У мережі з'явились нові фото бюджетного купе-кросовера від Volkswagen - фото 398557

Фотографії салону Volkswagen поки не показує. За попередніми даними, кросовер отримає цифрову приладову панель та сучасну мультимедійну систему з великим екраном.

На бразильському ринку модель з'явиться зі 130-сильною "турботрійкою" TSI об'ємом 1,0 літра, яка буде працювати у тандемі з шестидіапазонною автоматичною коробкою. Привід тільки передній.

У мережі з'явились нові фото бюджетного купе-кросовера від Volkswagen - фото 398558

Прем'єра Volkswagen Nivus запланована на весну цього року, а на початку 2021 року модель з'явився у дилерів у Бразилії. Пізніше кросовер може дістатися і до європейських автосалонів.

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Джерело: Motor
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