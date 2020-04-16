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У мережі з'явились нові фото бюджетного купе-кросовера від Volkswagen
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Компанія Volkswagen готується до прем'єри нової моделі – бюджетного купе-кросовера Nivus, який на бразильському ринку замінить хетчбек Polo. Цього разу марка не обмежилася затемненими тизерами й опублікувала повноцінні фотографії автомобіля. Однак поки новинка повністю обклеєна маскувальною плівкою.
Кросовер, в основу якого лягла масштабована платформа MQB, отримав купеподібний кузов.
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Крім того, Nivus дісталася повністю світлодіодна оптика, рейлінги на даху, чорні колісні диски та чорна радіаторна решітка зі складним візерунком. Новинка перевершує Polo за габаритами, а багажник кросовера складає 415 літрів проти 285 у хетчбека.
Фотографії салону Volkswagen поки не показує. За попередніми даними, кросовер отримає цифрову приладову панель та сучасну мультимедійну систему з великим екраном.
На бразильському ринку модель з'явиться зі 130-сильною "турботрійкою" TSI об'ємом 1,0 літра, яка буде працювати у тандемі з шестидіапазонною автоматичною коробкою. Привід тільки передній.
Прем'єра Volkswagen Nivus запланована на весну цього року, а на початку 2021 року модель з'явився у дилерів у Бразилії. Пізніше кросовер може дістатися і до європейських автосалонів.
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