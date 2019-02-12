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У мережі з'явилася унікальна 360-градусна панорама з Марса: відео

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Марс на 360 - фото 1
Марс на 360 / phys

Американське аерокосмічне агентство опублікувало 360-градусну панораму Марса. Вона складена з 122 фотографій, отриманих завдяки роботі марсохода Curiosity.

Знімки зроблені за допомогою камери Mastcam. Фотографії проходять попередню обробку в NASA, оскільки зображення виглядають досить бляклими.

І ще: У NASA показали нові знімки крижаних гігантів в космосі

Панорама з хребта Віри Рубін доступна для перегляду на Youtube, камеру можна обертати за допомогою миші.

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Джерело: youtube
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