У NASA показали нові знімки крижаних гігантів в космосі

Вчені NASA отримали за допомогою телескопа "Хаббл" нові знімки найбільш маловивчених крижаних гігантів у Сонячній системі. На сайті Hubble уточнюється, що дослідники розглянули гігантську полярну шапку з хмар на Урані і темний шторм на Нептуні.

На сайті телескопа нагадали, що тільки одна автоматична міжпланетна станція Voyager 2 вивчала планети поблизу у 1986 і 1989 роках. Тоді вдалося зробити перші близькі знімки і розглянути два темних шторми на Нептуні. Зате на Урані ніяких незвичайних явищ в атмосфері не спостерігалося.

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Уран та Нептун

Але вчені не могли за допомогою тих фотографією отримати детальні дані, тому відправили на місію Hubble. Дослідники припустили, що гігантська полярна хмара над північним полюсом Урана є наслідком сезонних змін в атмосфері. Ці утворення стали більш яскравішими.

Темний антициклон на Нептуні сформувався влітку у південній півкулі планети. Біля шторму помітні яскраві "хмари-компаньйони". На Землі схожі явища утворюються над горами.

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