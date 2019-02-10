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У NASA показали нові знімки крижаних гігантів в космосі

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Телескоп "Хаббл" - фото 1
Телескоп "Хаббл" / inverse

Вчені NASA отримали за допомогою телескопа "Хаббл" нові знімки найбільш маловивчених крижаних гігантів у Сонячній системі. На сайті Hubble уточнюється, що дослідники розглянули гігантську полярну шапку з хмар на Урані і темний шторм на Нептуні.

На сайті телескопа нагадали, що тільки одна автоматична міжпланетна станція Voyager 2 вивчала планети поблизу у 1986 і 1989 роках. Тоді вдалося зробити перші близькі знімки і розглянути два темних шторми на Нептуні. Зате на Урані ніяких незвичайних явищ в атмосфері не спостерігалося.

І ще: З космосу надіслали знімки Землі з незвичайного ракурсу

Уран та Нептун - фото 306634
Уран та Нептун

Але вчені не могли за допомогою тих фотографією отримати детальні дані, тому відправили на місію Hubble. Дослідники припустили, що гігантська полярна хмара над північним полюсом Урана є наслідком сезонних змін в атмосфері. Ці утворення стали більш яскравішими.

Темний антициклон на Нептуні сформувався влітку у південній півкулі планети. Біля шторму помітні яскраві "хмари-компаньйони". На Землі схожі явища утворюються над горами.

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Джерело: hubblesite
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