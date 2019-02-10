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Знайдено унікальний і найбільш "швидкий" астероїд

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Вчені поки не можуть дізнатися фізичні характеристики астероїда - фото 1
Вчені поки не можуть дізнатися фізичні характеристики астероїда / Journalist Today

Фахівці виявили унікальний астероїд, який не можна віднести ні до однієї з раніше відомих груп. Космічне тіло-рекордсмен долає орбіту навколо сонця лише за 165 днів.

Американські астрономи відкрили астероїд, який обертається дуже близько до Сонця – 2019 AQ3. Він повністю огинає зірку за 165 днів. Це робить його найшвидшим з відомих космічних тіл в Сонячній системі.

І ще: Край світу: NASA показало знімок найвіддаленішого астероїда

Космічне тіло 2019 AQ3 може стати "вбивцею цивілізації", бо знаходиться в околицях Меркурія і Венери, і практично не залишає орбіту останньої. Астероїд 2019 AQ3 має кілометрову довжину і значно відхиляється від площини екліптики Сонячної системи в порівнянні з іншими космічними тілами. Також вчені поки не можуть дізнатися фізичні характеристики астероїда.

Фахівці наразі не можуть віднести його до якогось сімейства малих небесних тіл, оскільки не зустрічали нічого подібного.

Знайдено унікальний і найбільш 'швидкий' астероїд - фото 306734

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Джерело: phys.org
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