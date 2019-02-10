Знайдено унікальний і найбільш "швидкий" астероїд

Вчені поки не можуть дізнатися фізичні характеристики астероїда / Journalist Today

Фахівці виявили унікальний астероїд, який не можна віднести ні до однієї з раніше відомих груп. Космічне тіло-рекордсмен долає орбіту навколо сонця лише за 165 днів.

Американські астрономи відкрили астероїд, який обертається дуже близько до Сонця – 2019 AQ3. Він повністю огинає зірку за 165 днів. Це робить його найшвидшим з відомих космічних тіл в Сонячній системі.

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Космічне тіло 2019 AQ3 може стати "вбивцею цивілізації", бо знаходиться в околицях Меркурія і Венери, і практично не залишає орбіту останньої. Астероїд 2019 AQ3 має кілометрову довжину і значно відхиляється від площини екліптики Сонячної системи в порівнянні з іншими космічними тілами. Також вчені поки не можуть дізнатися фізичні характеристики астероїда.

Фахівці наразі не можуть віднести його до якогось сімейства малих небесних тіл, оскільки не зустрічали нічого подібного.

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