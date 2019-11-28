У мережі з'явилась видалена сцена з 8 сезону Гри престолів

Гра престолів уже завершилася, але глядачам продовжують показувати окремі сцени з епічно серіалу, яким з якихось причин не знайшлося місця в основній розповіді. Цього разу ми бачимо віддалену сцену з третього епізоду останнього сезону.

У двохвилинному відео нам показують Тіріона Ланністера, Сансу Старк, Варіс, Міссандею і Джиллі з малюком на руках. Герої ховаються в крипті Вінтерфелла під час битви з білими блукачами. Раптово дитина починає плакати – в той самий момент, коли повз проходять Віхті (у міфології "Гри престолів" – ожилі трупи людей і тварин, створені за допомогою магії білих блукачів).

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У ситуацію втручаються Тіріон і Санса – вони вбивають монстрів і рятують життя Міссандеї і Джиллі з дитиною. Це чорнова сцена – за кадром можна почути команду "мотор", крім того, в ролику відсутні спецефекти.

Дивіться видалену сцену з 8 сезону Гри престолів:

EW зазначає, що більше видалених сцен можна буде побачити в колекційному виданні "Гри престолів", яке вийде 3 грудня. У ньому будуть доступні всі вісім сезонів, а також бонусний контент, у тому числі документальний фільм "Остання варта", який розповідає про те, як знімався фінальний сезон, а також 30-хвилинний екскурс в історію створення серіалу від шоураннера Девіда Беніоффа і Д. Б. Вайсс.

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