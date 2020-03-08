Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Коронавірус 8 березня

У мережі запропонували замінити рукостискання вулканським салютом з Star Trek: фото

  • 20
Вулканський салют - фото 1
Вулканський салют

Рукостискання при зустрічі сьогодні стали небезпечними – через них можна підхопити коронавірус. Але є відмінна альтернатива – вулканський салют.

Навіть якщо ви не шанувальник "Star Trek", ви точно бачили цей вітальний жест: долоня піднята вгору, великий палець витягнутий в сторону, а безіменний і середній пальці розведені. Салют супроводжується словами "Живи довго і процвітай".

І ще: Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі

У світі, де навіть королева Англії стала вручати нагороди в рукавичках через страх перед коронавірусом, вулканський салют стане новим привітанням і знаком поваги. Так вважає, наприклад, актор Джордж Такей – він просуває цей жест на своїй сторінці у Twitter.

Читайте також: Як вітатися безпечно: Уляна Супрун дала кілька корисних порад

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
ТОП 5 чоловічих трендів 2010-х, які уже не актуальні у новому десятилітті
  • 29 лютого, 16:50
  • 893
Привітання з 8 березня 2020: найкращі побажання жінкам українською
  • 26 лютого, 17:02
  • 323467
10 українських фраз, які замінять поширені кальки у вашому мовленні
  • 04 березня, 14:05
  • 18255
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл