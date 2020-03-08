У мережі запропонували замінити рукостискання вулканським салютом з Star Trek: фото

Рукостискання при зустрічі сьогодні стали небезпечними – через них можна підхопити коронавірус. Але є відмінна альтернатива – вулканський салют.

Навіть якщо ви не шанувальник "Star Trek", ви точно бачили цей вітальний жест: долоня піднята вгору, великий палець витягнутий в сторону, а безіменний і середній пальці розведені. Салют супроводжується словами "Живи довго і процвітай".

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У світі, де навіть королева Англії стала вручати нагороди в рукавичках через страх перед коронавірусом, вулканський салют стане новим привітанням і знаком поваги. Так вважає, наприклад, актор Джордж Такей – він просуває цей жест на своїй сторінці у Twitter.

Live longer and prosper. pic.twitter.com/iQ4gPtXT3Z — George Takei (@GeorgeTakei) March 5, 2020

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