Як правильно вітатися: Уляна Супрун дала кілька корисних порад

На фоні епідемії коронавірусу банальне рукостискання може стати причиною не вельми приємних наслідків. Уляна Супрун дала кілька порад, які допоможуть не лише правильно вітатися, а й не переживати через ймовірність підхопити якусь інфекцію.

Передовсім слід пам'ятати про те, що рукостискання може стати причиною не лише зараження на коронавірус, а й грип, кишкову інфекцію, гепатит А та інших захворювань.

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Більшість із нас навіть не замислюється над тим, чого могли торкатися руки нашого співрозмовника. Після рукостискання ми мимоволі торкаємось обличчя, носа, або очей, що і є причиною інфікування. Звичайно ж, можна мити руки, але хто це робить після кожного рукостискання?

Як вітатися, аби нічого не підхопити?

Під час поширення грипу H1N1 у 2009 році декан медицини канадського університету Калгарі запропонував не тиснути руку, а вдарятися кулаком об кулак. Таким чином можна суттєво зменшити кількість патогенів, які можуть передаватися під час традиційного вітання.

У Британії науковці з університету Аберісвіт порівняли, скільки бактерій можуть передаватися різними способами контактних вітань: рукостискання, вдаряння кулаками, або популярного "дай п'ять".

Вітання кулаками скорочує поширення мікробів

Перше місце з поширення патогенів у традиційного рукостискання . Причому, чим міцніше та довше тиснуть руку, тим більше мікробів передавалося.

. Причому, чим міцніше та довше тиснуть руку, тим більше мікробів передавалося. "Дай п'ять" на другому місці. Так передається удвічі менше бактерій, ніж після стискання рук.

на другому місці. Так передається удвічі менше бактерій, ніж після стискання рук. Стукання кулаками дозволяє передавати майже у 10 разів менше бактерій, якщо порівнювати з традиційним рукостисканням.

Утім, можна суттєво скоротити ймовірну кількість "переданих патогенів". Для цього можна просто торкатися ліктями або ногами. Не варто забувати й про підняття долоні вгору або привітну усмішку.

Уляна Супрун додала, що відмова від рукостискання може позитивно вплинути на збереження здоров'я людей навколо. Тож, спробуйте мінімізувати використання традиційного вітання, аби не наразити себе та інших на небезпеку!

Наостанок вона додала, що вітальні поцілунки у щічку слід залишити лише для найближчих ;)

Бережіть себе, мийте руки та не забувайте слухати Радіо МАКСИМУМ!

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