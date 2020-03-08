Коли намагаєшся не торкатись обличчя: відео, яке зрозуміють всі

Коронавірус сколихнув увесь світ, тож медики активно нагадують прості правила, як захиститись від зараження. Серед них є миття рук та заборона доторкатись до обличчя. Але це не так легко, як здається, і головна героїня відео це підтверджує.

На платформі Reddit користувач з ніком Boojibs поділився життєвим відео, яке зібрало вже понад мільйон переглядів. А все тому, що на ролику дівчина намагається усіма способами уникати доторків до обличчя. Якщо існує місія неможлива, то вона виглядає саме так. Багатьом користувачам ситуація доволі знайома, адже навіть мимоволі руки самі тягнуть поправити волосся чи сперти голову.

І ще: Американець прийшов на весілля сестри з ламою: кумедне відео

Читайте також: В Англії кішка повернулася додому після 11 років життя на вулиці