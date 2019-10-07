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У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми

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Мем з Андрієм Богданом - фото 1
Мем з Андрієм Богданом / facebook

Напередодні голова Офісу президента України Андрій Богдан опублікував повідомлення про "проплачені" акції протесту в Києві. Користувачі відреагували на це мемами і фотожабами.

Голова ОПУ Андрій Богдан опублікував у Facebook скріншоти цікавого листування.

І ще: Андрія Богдана розкритикували у мережі через нове фото з Зеленським із Нью-Йорка

У ньому йшлося про те, що учасникам акції протесту на майдані Незалежності нібито обіцяли заплатити по 100 грн за кожну годину, проведену на мітингу проти підписання в Мінську представниками української влади "формули Штайнмаєра", чим спровокував нову хвилю мемів і фотожаб у соцмережах.

Дописувачі відразу згадали легендарний спіч колишньої першої леді України Людмили Янукович про "наколоті апельсинки", а також уявили, як "озолотилися" учасники мітингу:

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360208

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360209

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360210

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360211

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360212

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360213

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360214

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360215

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360216

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360217

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360218

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360219

У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми - фото 360220

Нагадаємо, проти формули Штайнмаєра також виступили декілька облдержадміністрацій і міськрад по всій Україні.

Читайте також: Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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