У мережі тролять Богдана через скандальний пост: найкращі меми

Напередодні голова Офісу президента України Андрій Богдан опублікував повідомлення про "проплачені" акції протесту в Києві. Користувачі відреагували на це мемами і фотожабами.

Голова ОПУ Андрій Богдан опублікував у Facebook скріншоти цікавого листування.

І ще: Андрія Богдана розкритикували у мережі через нове фото з Зеленським із Нью-Йорка

У ньому йшлося про те, що учасникам акції протесту на майдані Незалежності нібито обіцяли заплатити по 100 грн за кожну годину, проведену на мітингу проти підписання в Мінську представниками української влади "формули Штайнмаєра", чим спровокував нову хвилю мемів і фотожаб у соцмережах.

Дописувачі відразу згадали легендарний спіч колишньої першої леді України Людмили Янукович про "наколоті апельсинки", а також уявили, як "озолотилися" учасники мітингу:

Нагадаємо, проти формули Штайнмаєра також виступили декілька облдержадміністрацій і міськрад по всій Україні.

Читайте також: Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом