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Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом

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Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 1

Новина про візит відомо голлівудського актора Тома Круза в Київ стала приводом для створення кумедних мемів. Користувачі мережі "перенесли" Круза у добре відому для киян реальність.

Зустріч зірки кіно Тома Круза та українського президента Володимира Зеленського викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі. При цьому поки одні думають, що голлівудський актор забув в столиці України, інші почали кумедно коментувати цю ситуацію та створювати смішні фотожаби.

Тут детальніше: Том Круз у Києві: про що актор розмовляв з Володимиром Зеленським

Так, на фото, які почали активно з'являтися у Facebook, Том Круз та Зеленський розмовляють на тлі ларьків з шаурмою, по шию стоять у воді під час чергового "потопу" після дощу і позують на завішеному білизною балконі радянської багатоповерхівки. Та багато інших.

Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 358817
Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 358820
Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 358821
Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 358822
Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 358818
Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом - фото 358819

Читайте також: Серіал Кріпосна: у мережі почали створювати кумедні меми про фінал 2 сезону драми

Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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