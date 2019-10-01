Шаурма і Богдан-шептун: у мережі з'явилися кумедні меми про зустріч Зеленського з Крузом

Новина про візит відомо голлівудського актора Тома Круза в Київ стала приводом для створення кумедних мемів. Користувачі мережі "перенесли" Круза у добре відому для киян реальність.

Зустріч зірки кіно Тома Круза та українського президента Володимира Зеленського викликала справжній ажіотаж серед користувачів мережі. При цьому поки одні думають, що голлівудський актор забув в столиці України, інші почали кумедно коментувати цю ситуацію та створювати смішні фотожаби.

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Так, на фото, які почали активно з'являтися у Facebook, Том Круз та Зеленський розмовляють на тлі ларьків з шаурмою, по шию стоять у воді під час чергового "потопу" після дощу і позують на завішеному білизною балконі радянської багатоповерхівки. Та багато інших.

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